Bij een steekpartij in Vlissingen is woensdagmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond rond 17.45 uur plaats aan de Vincent van Goghlaan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De straat is ter plekke afgezet voor onderzoek.