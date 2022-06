Een 80-jarige fietser uit Nunspeet is woensdag overleden na een aanrijding in Meliskerke. De man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde rond 14.20 uur op de kruising van de Koekoeksweg met de Molenweg. De fietser kwam hier in botsing met een busje. De politie deed in Meliskerke ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Daardoor was de Koekoeksweg tijdelijk afgesloten voor het autoverkeer.