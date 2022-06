Het treinverkeer lag in de nacht van dinsdag op woensdag stil bij het station Rilland-Bath. De reizigers die in de gestrande trein zaten, zijn per bus verder vervoerd.

Rond 0.30 uur werd het verkeer stilgelegd bij de spoorwegovergang bij het station Rilland-Bath. De politie laat weten dat er sprake was van een aanrijding met een persoon. De gestrande reizigers zijn per bus verder vervoerd.