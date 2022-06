Bij een bedrijf aan de Noorwegenweg in Terneuzen is vanochtend brand uitgebroken in een drijvende kraan.

Nadat de brand kort voor 7.30 uur werd ontdekt, zijn meerdere blusvoertuigen opgeroepen om te blussen. Na een half uur was de brand onder controle, zo meldt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).