Bekenden klampen elkaar aan op straat in Zierikzee. Benieuwd of zij de windhoos er ongeschonden van af hebben gebracht. Het is ‘the day after ‘. In de warme ochtendzon onder een bijna strakblauwe hemel kun je niet vermoeden dat moeder natuur Zierikzee maandag zo’n pijn heeft gedaan. Bewoners in het getroffen gebied zijn gisteravond tot laat bezig geweest om de eerste puinhopen op te ruimen. Iedereen helpt iedereen.

Lilly Hillebrand kan nog niet geloven wat ze heeft gezien. ,,Ik zag hem tussen de bomen door aankomen. Tuinkussens, stoelen, partytenten, takken, zwembadjes, alles zag je in die slurf omhoog gaan. Net als in een film. Bizar.” Busjes van aannemers met bouwmateriaal en dakpannen rijden af en aan. Overal klinkt getimmer en gezaag. Vier groepjes van de gemeente zijn vanochtend om half acht op pad gegaan om het puin van straat te vegen en bomen op te ruimen. ,,Met vier groepen verspreid over de stad zijn we bezig. Particulieren verzamelen kapot tuinmeubilair en andere spullen op hoopjes langs de weg. ,,Stukje bij stukje wordt het zo opgeruimd”, vertelt Cor Groen van het gemeentelijk uitvoeringsbedrijf openbare ruimte. ,,Rond de haven zijn het vooral heel veel dakpannen. Niet normaal zoveel. En meer in de binnenstad zijn het de bomen. En dan Malta van alles wat. Niet normaal!” Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland