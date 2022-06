Een 21-jarige man is zondagavond aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt een container bij een woonzorgcomlex aan de Kievitlaan in Goes in brand te hebben gestoken.

Het vuur in de container naast het woonzorgcomplex werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2.00 uur ontdekt. Toen woedde er al een flinke brand. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zou overslaan. Daardoor hoefden de bewoners ook niet geëvacueerd te worden. Andere zaken De politie is de verdachte op het spoor gekomen via eigen onderzoek waarbij camerabeelden werden bekeken. Er wordt nog verder gekeken of de verdacht misschien nog met andere zaken in verband gebracht kan worden. Om meer bewijs tegen de verdachte te verzamelen roept de politie eventuele getuigen van de containerbrand op zich te melden. In het bijzonder kunnen mensen helpen als ze in het bezit zijn van camerabeelden van de omgeving van de Kievitstraat, de Oude Singel of de Gasthuissstraat. Contact met de politie kan via contact met onder vermelding van het zaaknummer 2022163161.