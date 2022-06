Burgemeester Margo Mulder van Goes heeft maandagmorgen een appartement in een pand aan de Grote Kade in Goes laten sluiten. In het pand was in juni cocaïne en heroïne aangetroffen.

De burgemeester heeft het pand laten sluiten om eventuele overlast voor omwonenden te voorkomen en de betrokkenheid van het pand aan de Grote Kade bij de georganiseerde drugshandel te doorbreken. Zij kan dat volgens de gemeente doen op grond van artikel 13b van de Opiumwet; Een woning of ruimte waar drugs wordt gefabriceerd of verhandeld. Het appartement in het pand gaat voor drie maanden dicht. De drugs-activiteiten in het pand zijn mede aan het licht gekomen dankzij meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. "Het laat weer zien hoe belangrijk en nuttig het is dat mensen vermoedens van drugshandel en andere criminaliteit melden", aldus Mulder. "Hierdoor krijgen we meer informatie over vermoedelijke misdaden en houden we samen onze gemeente veilig. Meld Misdaad Anoniem biedt de mogelijkheid om zaken te melden zonder dat uw naam bekend wordt."