Aan de Schuitvlotstraat in Groede is maandagochtend brand uitgebroken in een schuur. De brandweer schaalde op naar middelbrand maar het vuur was snel onder controle.

De brand werd rond 7.20 uur ontdekt. Er werden meerdere blusploegen en een hoogwerker opgeroepen. Rond 7.50 uur het sein 'brand meester' geven. Er raakte niemand bij de brand gewond.