Eindelijk kan trekkertrek Axel, even als veel ander evenementen, weer doorgaan. Na twee jaar wachten, vierden ze vandaag de 25e editie van het evenement.

Exact honderd deelnemers deden mee aan het evenement. Rond 13.00 uur startte de wedstrijd. Hoewel het vooral om de gezelligheid te doen is, is het wel zo handig om te weten waar het evenement nu eigenlijk om draait.

Kort samengevat gaat het erom hoe ver een trekker een geladen kar kan 'pullen'. Voor de diverse trekkers zijn er verschillende gewichtsklassen. In Axel waren er in totaal negen gewichtsklassen, variërend van minder dan 2.500 kg tot 10.000 kg. Op een baan proberen zij zo ver mogelijk een geladen kar te trekken. De trekker die het verste komt is de winnaar. Bij een 'full pull', rijden de deelnemers de hele baan af (100 meter). Wanneer meerdere deelnemers dit voor elkaar krijgen volgt een 'pull-off', de sleepwagen wordt dan verzwaard en wie vervolgens het verste komt, is de sterkste.