Een 26-jarige man uit Vlissingen is gistermiddag aangehouden nadat hij tegen een geparkeerd auto aan was gereden. Een speekseltest voor drugs sloeg daarna positief uit.

Of de man daadwerkelijk strafbare hoeveelheden drugs heeft gebruikt moet nog blijken uit een bloedtest. De man is daarom meegebracht naar het politiebureau waar bloed bij hem is afgenomen. Nadat hij een verklaring had afgelegd mocht de verdachte lopend het politiebureau weer verlaten.

De officier van justitie beoordeelt later of er voldoende bewijs is tegen de verdachte.