In Middelburg is zaterdag aan het begin van de middag brand uitgebroken in een woning aan de Beneluxlaan. Er is niemand gewond geraakt.

Rond 13.15 uur werd ontdekt dat er rook kwam vanuit een zolderraam van een rijtjeshuis in de straat. Hierop werden twee tankautospuiten en een ladderwagen met spoed ter plaatse gestuurd. Handhavers van de gemeente Middelburg waren snel ter plekke en zetten de straat af in afwachting van de brandweer. Toen de brandweerlieden ter plekke kwamen, hebben zij brandende matrassen uit de woning gehaald. De inzet van één blusvoertuig bleek voldoende. Rond 13.40 uur konden de overige brandweerwagens terugkeren naar de kazerne. Bij de brand is niemand gewond geraakt.