De ALDI-supermarkt aan het Molenplein in Goes is zaterdagochtend ontruimd vanwege een te hoge concentratie aan koolstofmonoxide in de lucht.

Zowel de klanten als het personeel staan op straat. De brandweer is aanwezig en voert metingen uit. Hoe de te hoge concentratie koolstofmonoxide is gekomen is niet bekend.