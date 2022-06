De ergernis bij Provinciale Staten over het alsmaar uitstellen van de oprichting van Delta Kenniscentrum voor water, voedsel en energie neemt toe.

De Zeeuwse politiek vraagt zich waarom het zo lang moet duren. Ook het geduld van gedeputeerde Harry van der Maas met de betrokken onderwijs- en onderzoeksinstellingen begint op te raken. Binnen vier weken zal hij Provinciale Staten laten weten hoe het verder gaat met dit project, dat inmiddels is omgedoopt tot Delta Climate Center.

Bij het project zijn zes partijen betrokken: de universiteiten van Utrecht en Wageningen, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), University College Roosevelt (UCR), de HZ en Scalda. De vier academische partijen dreigden vorig jaar uit het project te stappen, maar bleven toch aangehaakt. Voor de zomer hadden knopen doorgehakt moeten zijn, anders zou de provincie op zoek gaan naar andere partners. Maar dat gaat niet lukken. Van der Maas richt zich nu op 1 december.

Taai proces

De gedeputeerde riep tijdens een vergadering van Provinciale Staten alle partijen op over hun eigen schaduw heen te stappen. "Maar het is een taai en complex proces met zes partijen", constateerde hij. "Het is belangrijk dat de zes partijen loyaal zijn aan het project en niet alleen aan het eigen belang. "

Het Delta Kenniscentrum is een van de meest in het oog springende onderdelen van het maatregelenpakket van 650 miljoen euro waarmee Zeeland door het Rijk wordt gecompenseerd voor het afblazen van de Marinierskazerne in Vlissingen. De totale kosten voor het kenniscentrum bedragen 141 miljoen euro, waarvan 68,5 miljoen euro uit het compensatiepakket.