De 24-jarige A.M. uit Terneuzen, die begin dit jaar een plaatsgenoot met een mes verwondde, moet behandeld worden in een kliniek. Dat zei de officier van justitie donderdag in de Middelburgse rechtbank.

M. had op 2 januari ruzie met een 29-jarige vriend, die ze tot twee keer toe opzocht 'om te praten', iets wat de man niet wilde. Bij de tweede keer nam de vrouw een broodmes mee, naar eigen zeggen om te voorkomen dat ze zou worden aangevallen.

Bij de woning, waar de man met zijn moeder woonde, kwam het tot een worsteling. Een getuige had gezien dat M. een steekbeweging had gemaakt, het slachtoffer zelf ontdekte pas later dat hij in de borststreek was geraakt. Hoewel er sprake was van een 'oppervlakkige wond' en er geen bloed vloeide, nam de officier van justitie het incident hoog op. "Vitale organen hadden geraakt hadden worden.''

M. leek goed te weten wat ze deed op die tweede januaridag. Zowel vóór het steekincident ("Ik ga hem steken") als erna ("Ik ga met rechte rug naar de gevangenis. Ik ben er trots op.''). Later kwam ze terug op die woorden en wilde M. haar eerste verklaring aanpassen. De vrouw was onder invloed van drank en drugs. "Ik heb het geroepen, maar dat was niet gemeend'', zei ze donderdag in de rechtbank.

Onderzoek heeft uitgewezen dat M. een persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline en anti-sociale trekken. Om te voorkomen dat ze in herhaling valt, adviseren deskundigen dat ze wordt opgenomen. M. zei dat ze bereid is om mee te werken.

Over twee weken, als de rechter een vonnis uitspreekt, zit M. 187 dagen in de gevangenis. De officier van justitie eiste daarom een straf die zo aansluit dat M. meteen naar een kliniek kan: een celstraf van 365 dagen, waarvan 178 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.