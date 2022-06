De Zeeuwse economie profiteert van de opheffing van de coronamaatregelen. Dat komt met name door de groei in de horeca en het toerisme.

Volgens de economen van de Rabobank groeit de economie in Midden-Zeeland tussen de 2,5 en 2,9 procent (landelijk is dat 2,9). Dat komt door de groei in de horeca en het toerisme. Die leven weer op na twee jaar zware coronajaren. Zeeuws-Vlaanderen blijft met een groei tussen de 2 en 2,5 procent iets achter. Dat komt doordat de (chemische) industrie last heeft van onder meer de oorlog in Oekraïne.