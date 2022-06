Een bestelbus is donderdagmorgen op de N57 in Middelburg op een vrachtauto gebotst. De bestuurder van de bestelbus, een 55-jarige man uit Vlissingen is gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 09.40 uur op de N57 ter hoogte van de Steenbakkerijweg. De politie vermoedt dat de automobilist achterop de stilstaande vrachtwagen is gereden. De bestelbus schoof vervolgens door tot tegen de vangrail. De bestuurder van de bus is door ambulancepersoneel onderzocht en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestelbus raakte door het ongeval zwaar beschadigd. Deze is weggesleept. De vrachtwagenchauffeur kon zijn weg vervolgen.