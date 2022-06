Drie minderjarige jongens verklaarden dat hij stond te masturberen in hun richting, maar zelf herkende de 82-jarige H. van den B. uit Sas van Gent zich totaal niet in dat verhaal. "Ik ben een nette man."

De officier van justitie eiste donderdag tegen de Sassenaar een werkstraf van 60 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee weken met proeftijd van twee jaar.

In een moeizaam gesprek met de rechter, waarbij hij niet alle vragen leek te begrijpen, bleef Van den B. van begin tot eind ontkennen dat hij op 27 juni 2020 zijn broek had laten zakken in het bijzijn van drie kinderen. Dat hij zichzelf aftrok en de jongens iets had toegeroepen, was volgens hem ook niet waar.

Volgens de officier van justitie vormen de verklaringen van de jongens genoeg bewijs voor "seksueel corrumperen en schennis plegen". Doelbewust noemde hij de lezing van een buurman, die Van den H. twee dagen eerder ook al in zíjn richting had zien masturberen. "Als kinderen iets zeggen, kun je er nog iets van vinden, maar waarom zou een volwassen man zoiets verzinnen?", vroeg de rechter op haar beurt. Van den B. wist het niet.

In december 2020 volgde een nieuwe aanklacht. Een achtjarige meisje vertelde dat ze verstoppertje speelde en in een brandgang door Van den B. in haar billen werd geknepen. Rechercheurs namen wangslijm bij Van den B. af en onderzochten de broek van het meisje, maar dat leverde geen DNA-bewijs op. De officier vroeg daarom vrijspraak voor dat feit.

"Het kan zijn dat kinderen hem zien als vreemde vogel", zei advocaat Martijn Kalle over zijn cliënt. "Hij heeft veel last van jongeren en vindt het een slechte buurt om in te wonen." Van den B., die mantelzorger is voor zijn zieke vriendin, onderging onderging zelf meerdere huidkankeroperaties. "Misschien wordt hij daardoor als vieze oude man gezien."

De rechtbank doet op 7 juli uitspraak.