Een 16-jarige jongen is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan het Meiveldpad in Middelburg. De politie onderzoekt het incident.

Het slachtoffer kreeg rond 22.30 uur ruzie op het voetbalveldje aan het Meiveldpad. Hij is daar vermoedelijk door drie jongens geschopt en geslagen en met een voorwerp gestoken. Toen de politieagenten ter plekke waren, troffen had de jongen een wond aan zijn been.

Omdat de man medische behandeling nodig had werd ook de ambulancedienst opgeroepen. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Na de behandeling is de jongen op eigen gelegenheid naar huis gegaan.

Meerdere getuigen werden door de agenten gehoord. Daarnaast werden enkele bewijsstukken door de politie meegenomen voor verder onderzoek. Voor zover bekend is er nog geen verdachte aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden via het nummer 0900-8844.