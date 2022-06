Microplastics in de Westerschelde kunnen een gevaar vormen voor de natuur en de gezondheid. Dat stellen Chinese wetenschappers die onderzoek deden in samenwerking met de universiteiten van Gent en Leuven.

In de bodem van de Westerschelde werden tot 413 stuks microplastic per kilo sediment gemeten. Het ging vaak om piepkleine deeltjes van een halve millimeter en minder, aldus een publicatie in het vaktijdschrift Science of the Total Environment.

Dat het water en de bodem, onder meer langs de kust, vervuild zijn met (micro-)plastics is op zich geen verrassing. In het verleden gedane metingen toonden al eerder aan. Net als PFAS zijn ze wijd verspreid over de wereld.

Dit nieuwe onderzoek ging niet alleen over de hoeveelheid microplastics, maar ook over de soort en de giftigheid van de gevonden microplastics. De risicoanalyse leidt tot de conclusie dat de microplastics een potentieel gevaar vormen voor mens en dier. De kleine plastic deeltjes zijn afkomstig uit industrie en stedelijke gebieden langs de Schelde. Ze hebben de neiging om in de Westerschelde te bezinken.