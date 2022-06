Het coronavirus rukt op in Zeeland. De afgelopen week kwamen er 443 positieve testuitslagen binnen bij het RIVM. Vorige week lag dat aantal op 285.

In de Zeeuwse ziekenhuizen ligt momenteel niemand op de ic met corona. Dat bevestigt het beeld van deskundigen. De nieuwe variant van het virus is besmettelijk maar de ziekteverschijnselen vallen heel erg mee. Ziekenhuis ZorgSaaam in Zeeuws-Vlaanderen heeft gisteren besloten dat personeel weer een mond-neusmasker gaat dragen bij contact met patiënten binnen de 1,5 meter.