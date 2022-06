De broers die vastzitten voor de steekpartij waaraan de vijftienjarige Tim van der Steen uit Middelburg is overleden, blijven langer in de cel. Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald.

Beide jongens (15 en zeventien jaar) worden sinds 12 januari vastgehouden. Op die dag stierf Tim van der Steen aan de verwondingen, die hij drie dagen eerder had opgelopen bij een steekpartij in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Het Openbaar Ministerie verdenkt de broers van moord.

Tim verliet op zondag 9 januari het ouderlijke huis in Middelburg om te gaan 'chillen' met één van de broers. Niet veel later werd hij met zware verwondingen gevonden bij de Meanderflat en afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam.

Tijdens de tweede voorbereidende zitting boog de rechter zich dinsdag over het voorarrest van de broers. Beiden worden in elk geval vastgehouden tot de volgende pro-formazitting op 21 juli. Wat er dinsdag inhoudelijk is besproken, wordt niet bekendgemaakt, omdat de zaak - vanwege de jonge leeftijd van de verdachten - achter gesloten deuren wordt behandeld. Nabestaanden mochten wel aanwezig zijn.