Een man in een kajak op de Noordzee had maandagmiddag wel een heel opmerkelijke bestemming voor ogen: hij wilde naar Kreta peddelen. De KNRM Westkapelle heeft hem van zee gehaald.

De vrijwilligers van KNRM Westkapelle werden rond 16.25 uur door de kustwacht opgeroepen. Op de Noordzee was een man in een kajak gespot. Hij wilde via de Noordzee naar het Griekse eiland Kreta reizen. Om daar daadwerkelijk te belanden, zou hij nog 5100 kilometer moeten peddelen.

De man vertoonde onderkoelingsverschijnselen en volgens de wijkagenten van Veere was zijn vaartuig al meerdere malen aan elkaar getapet. De KNRM heeft hem uit zijn kajak gehaald en naar de wal gebracht. Daar is hij onderzocht door ambulancepersoneel.

Nadat de man weer veilig aan de kant was, is zijn vaartuig ook naar het strand gebracht.