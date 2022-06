Om georganiseerde criminaliteit in de transportsector tegen te gaan, vond er afgelopen week een grootschalige controle in de haven van Terneuzen plaats.

In Moerdijk, Oosterhout en Waalwijk vormden ook onderdeel van de grote controle. In totaal werden 35 containers, 52 bedrijven, 12 boten en ruim 100 voertuigen door de douane en politie gecontroleerd. Een Jaguar met valse kentekenplaat, 6 lachgascilinders en gevonden namaakkleding werden in beslag genomen.

Preventieve controles

Het ging om preventieve controles onder de vlag van van TFOC (Transport Facilitated Organized Crime), een programma dat erop is gericht om georganiseerde criminaliteit in de transportsector te voorkomen en bestrijden. Afgelopen week werd voor het eerst ook op het water gecontroleerd.

Tijdens de inspectierondes gingen de douaniers en agenten met tientallen chauffeurs, schippers en ondernemers in gesprek over de gevaren die criminele inmenging met zich meebrengt. 143 Medewerkers van terminals werden getraind om georganiseerde criminaliteit te herkennen. En dat niet alleen, zij leerden ook hoe ze vervolgens het beste konden handelen.

Serious game operatie Zelos

Naast de controles werd de serious game 'Operatie Zelos' onder de aandacht gebracht van de transportmedewerkers. Deze game schetst op een heel realistische manier waar een vrachtwagenchauffeur mee kan worden geconfronteerd op het vlak van georganiseerde criminaliteit. De speler maakt op belangrijke momenten de keuzes voor de chauffeur.