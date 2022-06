476 dagen na haar aanhouding is verdachte Sandra H. in de Middelburgse rechtbank verschenen. Maar (nog) niet om te praten over de moord op Ichelle van de Velde (29) uit Oostburg.

De 46-jarige H. zit al sinds 9 februari vorig jaar in de gevangenis, omdat justitie haar verantwoordelijk houdt voor de verdwijning van en moord op Ichelle. De Belgische vrouw was de laatste, die haar eind 2020 levend had gezien en gevonden (bloed)sporen in onder meer H's winkel wezen in haar richting. Het lichaam van Ichelle werd later in delen teruggevonden in het uitwateringskanaal tussen Sluis en Retranchement.

Vorige maand gaf H. toe dat ze Ichelle om het leven heeft gebracht. "Er is een bekennende verklaring, maar er kan ook nog sprake zijn van doodslag'', zegt haar advocaat Pieter van de Kerkhof nog maar eens. H. heeft dus niet bekend dat ze Ichelle met voorbedachten rade heeft omgebracht. Het is aan de rechter om daarover te oordelen.

Vijf voorbereidende zittingen gingen voorbij, voordat H. via haar advocaat met een bekentenis kwam. Alle keren liet ze zichzelf niet zien in de rechtbank. Haar advocaat beloofde dat H. uitgebreid zal verklaren als de zaak inhoudelijk wordt behandeld en waar ze verplicht bij aanwezig moet zijn. Maandag volgde in Middelburg pro-formazaak nummer zes. Wederom zonder Sandra H. en ook haar advocaat was er niet bij. Familie van Ichelle was wél aanwezig.

Dossier telt 7500 pagina's

De zitting duurde nog geen vijf minuten. Het onderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium en er ligt inmiddels een dik dossier van 7500 pagina's. Het ontbreekt nu nog aan de uitslag van een aanvullend triple-onderzoek dat wordt uitgevoerd. Een psychiater, psycholoog en milieu-onderzoeker hadden al een beeld van H. gemaakt, maar doen dat deels nogmaals omdat ze intussen een bekentenis heeft afgelegd. En H. moet ook nog extra worden verhoord door de rechter-commissaris en de politie, zei de officier van justitie maandag. Nabestaanden van Ichelle werden onrustig bij het horen van de datum waarop het verhoor plaatsvindt: 21 juli is Ichelles geboortedatum.

Sandra H. weet intussen hoe de zaal eruit ziet, waar de rechtszaak op 8 en 9 november inhoudelijk wordt behandeld. Twee weken terug verscheen de Vlaamse ineens in Middelburg, waar ze onder begeleiding van de parketpolitie werd binnengebracht voor een civiele zaak. Die was tegen H. en haar voormalige partner Felix aangespannen door hun voormalige huisbaas uit Aardenburg. Zo stond H. na 476 dagen ineens oog in oog met haar ex- en één van hun dochters, die vlak voor de zitting over H's komst werden geïnformeerd. Door beiden werd H. compleet genegeerd.