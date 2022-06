De Westerscheldetunnel moet in 2025 al tolvrij worden. Dat klinkt menig Zeeuws-Vlaming als muziek in de oren. Als het aan de SGP, BBB en SP in de Tweede Kamer ligt, gaat dat ook lukken.

Volgende week maandag leggen de partijen in de Grote Kerk in Terneuzen in een openbare lezing uit hoe ze dat voor zich zien. De strekking van de avond is op voorhand al duidelijk; de partijen willen dat het kabinet 261 miljoen euro uittrekt om de tunnel over 2,5 jaar tolvrij te maken, in plaats van in 2030. 'Blijft Zeeuws-Vlaanderen een verborgen vallei? Neem Den Haag Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen nog wel serieus', staat op het pamflet voor de lezing te lezen. De avond begint om 19.00 uur. De kerk in de Noordstraat is om 18.15 uur open.

De Boer Burger Beweging laat zich vertegenwoordigen door Kamerlid Caroline van der Plas en Arno Vael, de SGP door gedeputeerde Harry van der Maas en Kamerlid Chris Stoffer. Kamerlid Mahir Alkaya en Ger van Unen doen namens de SP het woord. En dan zijn er ook nog bijdragen van Petra de Boevere en Cees Liefting namens de Stichting Zeeland Tolvrij.