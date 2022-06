De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt om een brand in een woning in Axel te blussen.

De melding van een brand aan de Generaal Meijerstraat in Axel kwam binnen rond 13.40 uur. Twee blusvoertuigen zijn uitgerukt om het vuur te blussen. Rond 14 uur kon het sein 'brand meester' worden gegeven. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland