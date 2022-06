De bestuurder van een personenauto is afgelopen nacht weggevlucht na een verkeersongeluk langs de N57. De bijrijder zat nog wel in de auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is gevonden door de politie.

De politie meldt dat ze vanochtend een ernstig beschadigde auto tegengekomen zijn bij de tunnel aan de N57 bij Middelburg. De bestuurder had niet op de hulpdiensten gewacht en was nergens te bekennen. De melding van het ongeluk kwam vanochtend rond 05.35 uur binnen, toen een getuige de auto beschadigd zag liggen op de Rijkebuurtweg bij Vrouwenpolder. Hulpdiensten werden ingeschakeld. Bij aankomt bleek dat de bestuurder weggevlucht was. De bijrijder zat nog wel in de auto en was bij het ongeluk verwond geraakt. Ambulancemedewerkers hebben de bijrijder onderzocht en ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De politie wist de bestuurder later te achterhalen. Ook hij was gewond geraakt. Agenten hebben een ambulance voor hem gebeld. Hij is uitgenodigd om een verklaring af te leggen op het politiebureau.