De politie heeft afgelopen nacht onderzoek gedaan naar een beroving in de buurt van Wilhelminadorp. Een Porsche met een Belgisch kenteken is in verband met het onderzoek weggetakeld.

Volgens de politie werd er gisteravond rond 23.30 en 23.45 uur iemand bedreigd met een vuurwapen en beroofd bij de Katseveerweg. Het is onbekend wat er precies gebeurd is, maar de politie liet via Twitter weten op zoek te zijn naar een Franstalige man op een step. De man was gekleed in een fluorescerend jack. De politie vroeg mensen om de man niet zelf te benaderen, maar om 112 te bellen.

Agenten zijn een onderzoek gestart naar de beroving. Een Belgische Porsche Cayenne S is opgehaald door een bergingsbedrijf. Het is nog onbekend hoe de auto verbonden is aan de situatie.