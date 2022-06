De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een schuur die in brand staat bij een woning in Kattendijke.

De melding van de brand kwam rond 6.40 binnen toen de bewoners van een boerderij rookwolken uit een schuur zagen komen. Twee blusvoertuigen rukten uit. Vanwege de rookontwikkeling werd de brand opgeschaald naar Middel brand. Desondanks wisten de brandweerlieden het vuur snel onder controle te krijgen. De schuur is volledig uitgebrand.