Bij controles op kamerverhuur in de gemeente Terneuzen zijn verschillende overtredingen geconstateerd. Er werden fouten gemaakt op het gebied van brandveiligheid en vergunningen.

De controles vonden vorige week plaats in Terneuzen en Sluiskil. Bij zestien woningen was geen vergunning afgegeven voor het verhuren van de kamers aan arbeidsmigranten. Zes woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Er ontbraken blusmiddelen en verdeeldozen werden verkeerd gebruikt. Ook waren er problemen met rookmelders.

Bij zeven woningen werden overtredingen van de Woningwet en het Bouwbesluit vastgesteld. Volgens de gemeente Terneuzen gaat het onder meer over het ontbreken van glas in deur- en raamopeningen en kamers die niet voldoen aan de voorschriften voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Niet alleen de woningen werden gecontroleerd. De bewoners waren zelf ook onderwerp van het onderzoek. In totaal bleken veertig arbeidsmigranten niet te zijn aangemeld in de basisregistratie personen van de gemeente. De eigenaren van de gecontroleerde woningen krijgen een brief met het dringend verzoek een einde te maken aan de overtredingen, zo laat de gemeente weten. Later dit jaar vinden er nog zeker twee soortgelijke controles plaats.