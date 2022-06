Een man uit Tholen is vrijdag gewond geraakt nadat hij vermoedelijk werd beschoten in de buurt van de Gemaalweg in Tholen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Het politieonderzoek loopt.

De man was rond 12.30 uur met een drone aan het vliegen. Op een gegeven moment hoorde hij twee knallen. In eerste instantie dacht hij dat zijn drone kapot geschoten was, maar met die bleek onbeschadigd. Toen ontdekte hij dat hij een verwonding aan zijn arm had.

In het ziekenhuis bleek er mogelijk een patroon van een vuurwapen in zijn arm te zitten, zo maakte de politie bekend. De politie roept op om tips te melden via het telefoonnummer 0900-884, via WhatsApp naar het nummer 06-12207006 of anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.