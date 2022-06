De Westerscheldetunnel heeft een nieuw record geboekt. Vrijdag was de drukste dag ooit voor de tunnel, die in 2003 in gebruik werd genomen.

In totaal reisden 30.679 voertuigen van Zeeuws-Vlaanderen naar Zuid-Beveland of omgekeerd. Het vorige record stond sinds woensdag 29 mei 2019, de dag voor Hemelvaart, op 30.160 passages. De topdrukte van vrijdag werd vooral veroorzaakt doordat de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen geruime tijd volledig moest worden afgesloten. Dat was noodzakelijk omdat er eerder die nacht tijdens werkzaamheden in de tunnel olie op de rijbaan terecht was gekomen. Verkeer in de richting van Gent werd daarom onder meer via de Westerscheldetunnel gestuurd. De omleiding duurde tot ongeveer 14.00 uur. De Westerscheldetunnel had er al rekening mee gehouden dat het een drukke dag zou worden, door het toeristenseizoen. Het extra verkeer vanwege de Liefkenshoektunnel zorgde ervoor dat de organisatie alle zeilen moest bijzetten. Er werden extra medewerkers opgeroepen. Personeel dat middagdienst had, ging eerder aan de slag en mensen die al aan het werk waren, gingen langer door.