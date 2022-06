16 kilometer marcheren over de duinen in de hitte: als dát geen goede oefening is voor het leven als militair. Zo'n honderd Scalda-studenten gingen vrijdag de uitdaging aan.

Met bezwete hoofden komen de jongens en meiden rond drie uur aan in Westkapelle, na hun mars langs de kust. De thermometer op de Markt geeft 31,5 graden aan. "Vooral de duinen op was het pittig", zegt Elisa Groos (18) uit Oostburg. "Maar we hebben elkaar heel erg geholpen. Als het even niet ging, dan duwden we elkaar." "Ja, het was best zwaar", geeft Jeroen Rompa (18) uit Breda toe. "Maar alles voor het goede doel hè.

De studenten deden mee aan de sponsorloop 'VeVa marcheert'. VeVa staat voor Veiligheid en Vakmanschap. Studenten van deze mbo-opleiding worden klaargestoomd voor een opleiding bij de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Marine. Met de sponsorloop zamelen ze geld in voor de stichting Hulp voor Helden. Die stichting zet zich in voor het welzijn van militairen en veteranen.

Respect voor veteranen

"Dit is een stukje respect naar de veteranen. En zo'n uitdaging hoort ook gewoon bij de opleiding", vindt Elisa. Ze is van plan om na haar opleiding bij Scalda bij de landmacht te gaan. Jeroen heeft 265 euro ingezameld via vrienden, familie en veteranen. "Het welzijn van veteranen is belangrijk, zodat ze niet lijden onder wat ze voor ons land gedaan hebben."

De studenten eindigen hun tocht bij de Shermantank op de zeedijk. Daar krijgen ze door veteranen de Challenge Coin uitgereikt.