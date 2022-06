Ruim dertig jaar hield de 'Zeeuwse heer Olivier', de inmiddels 81-jarige Jan de K. uit Serooskerke zich bezig met flessentrekkerij en oplichting. Vele malen wist hij ermee weg te komen. Donderdag stond De K. voor het hekje van de rechtbank. Hij hoorde een celstraf van vier maanden tegen zich eisen. Daarnaast zou hij nog een schadevergoeding van 16.865 euro moeten betalen.

Ook nu hield De K. vol dat er net als enkele jaren geleden in Oezbekistan en Nigeria, maar nu in Amerika, vele miljoenen dollars op hem liggen te wachten. Hij had een fonds in Amerika van een dikke vijf miljoen, maar kon daar alleen niet bij komen. Tenzij er 'wat kosten' werden betaald. Het was het verhaal van het bekende mailtje dat in menige inbox van de PC verschijnt en waarin mensen miljoenen van een Nigeriaanse erfenis kunnen krijgen mits er wat administratiekosten worden betaald om vervolgens financieel te worden leeg getrokken. Maar bij De K. was het natuurlijk géén bedrog, nep of oplichting. Die 5,5 miljoen lagen echt voor het oprapen. Alleen was hij onder curatele gesteld en kon hij er niet bij.

Een schuldhulpverlener/vrijwilliger in Torentijd wilde hem wel helpen. Met een provisie van anderhalf procent over de miljoenen in het vooruitzicht stortte die in totaal bijna 17.000 op de rekening van de 'zakenpartner' van De K. die het vervolgens weer doorsluisde naar diverse rekeningen, zodat de betalingen uit het zicht verdwenen en de hulpverlener zijn geld kwijt was. Ook wel deels eigen schuld, oordeelde De K.'s advocaat, want de man wist dat De K. een oplichter was en dan is het niet handig om daar je geld aan te geven.

Uitspraak 30 juni.