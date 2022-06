Vanwege een brandmelding in het Adrz in Goes zijn 18 patiënten tijdelijk naar een andere afdeling verplaatst. Drie verpleegkundigen zijn tijdelijk opgenomen op de spoedeisende hulp omdat ze rook hadden ingeademd.

Volgens de woordvoerder van het Adrz was er sprake van forse rookontwikkeling op de afdeling heelkunde. Vervolgens zijn 18 patiënten samen met hun bezoek verplaatst naar een andere afdeling. Het is nog onbekend wat de oorzaak was van het incident. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel moesten drie verpleegkundigen tijdelijk worden opgevangen op de spoedeisende hulp omdat zij rook hadden ingeademd. Verwacht wordt dat de het onderzoek naar de toedracht nog zo'n twee dagen zal duren.