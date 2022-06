Een vrachtwagen hing na een eenzijdig ongeval op woensdagavond over viaduct Eversgadt op de Tractaatweg (N62). De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De vrachtwagen is rond 16.15 uur over de rand van het viaduct geschoten. De chauffeur reed eerst een stuk van de vangrail kapot om vervolgens deels over de rand van het viaduct tot stilstand te komen. De chauffeur wist al snel veilig uit het voertuig te komen. Hij had geen letsel. Op het onderliggende fietspad kwamen brokstukken terecht maar ook daar raakte niemand gewond.

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) meldde dat er geen gevaarlijke stoffen aanwezig waren in de vrachtauto. Wel lekte er diesel uit de tank. De brandweer heeft de lekkende diesel opgevangen.

Rond 16.54 uur meldde de VRZ dat het incident meester is. Rond 17.30 uur is het bergingsbedrijf begonnen met het weghalen van de vrachtwagen.

Verkeer richting België moest zeker tot 21.30 uur rekening houden met vertraging. Daarna is de weg weer vrijgegeven.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.