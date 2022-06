In een appartement aan de Emmastraat in Vlissingen is dinsdagochtend een brand uitgebroken.

De brand ontstond rond 4.45 uur. Toen de brandweer ter plaatse kwam, zijn de bewoners uit het woningencomplex gehaald. Rond 5.20 uur meldde de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) dat de brand was geblust. Er is volgens de VRZ niemand in het appartement aangetroffen.