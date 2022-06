Een dronken twintigjarige automobilist is dinsdagochtend in Vlissingen over de kop geslagen nadat hij een lantaarnpaal ramde.

Het ongeluk gebeurde rond 3.50 uur op de Burgemeester van Woelderenlaan in Vlissingen. De automobilist botste daar eerst tegen een verkeersbord en vervolgens ramde hij twee lantaarnpalen. Uiteindelijk kwam de auto ondersteboven op het fietspad tot stilstand. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Uit een blaastest bleek dat de man te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De auto is weggetakeld. De gemeente Vlissingen is ingeschakeld om de schade aan het verkeersbord en de lantaarnpaal te repareren. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland