Aan de Hoogeweg in Wemeldinge is maandagmiddag een grote zoekactie naar een vermiste persoon gehouden door de politie. Deze zoektocht was succesvol en de persoon is gevonden.

Een stuk bosgebied is door de politie afgezet en meerdere agenten zijn in het bos aanwezig. Een politiehelikopter cirkelde ruim een uur boven het bos. Volgens agenten op locatie wordt een vermist persoon gezocht in het bos. Door de dichte begroeiing van het bos is zoeken in het gebied erg lastig. Vandaar de inzet van de politiehelikopter met aan boord een warmtebeeldcamera. De politie meldt dat de zoektocht succesvol was en dat het 'eind goed, al goed' is afgelopen.