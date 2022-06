De hardstwerkende flitspaal van Zeeland staat langs de N253 in Sluis. Automobilisten en motorrijders die er te snel reden, kregen in de eerste vier maanden van dit jaar 3660 bekeuringen.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) dat de verkeersboetes uitdeelt en int, kan aan het aantal snelheidsboetes goed aflezen dat het weer drukker op de Zeeuwse wegen is nu corona naar de achtergrond is verdrongen. Van januari tot en met de laatste aprildag kregen 18.060 auto's en motoren een bon voor te snel rijden of voor rijden door rood licht. Over diezelfde periode een jaar eerder, stokte de teller op 14.562 bekeuringen.

Landelijk deel het CJIB bijna 2,5 miljoen boetes uit voor te hard rijden, door een rood verkeerslicht rijden of mobiel bellen tijdens het autorijden. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een stijging van ruim 9 procent. De oorzaak van de toename is volgens het CJIB overduidelijk: het is weer drukker geworden op de weg nadat de coronamaatregelen werden versoepeld.

De flitspaal bij Sluis heeft de paal langs de N57 op Schouwen-Duiveland verdrongen van de eerste plek als het gaat om de meest actieve flitspaal. Het verschil is minimaal: Sluis 'won' met 49 boetes. De wegen op Schouwen-Duiveland lokken blijkbaar uit om het gaspedaal even flink in te drukken, want op twee locaties op de N59 werden in de eerste vier maanden ruim 560 snelheidsboetes uitgedeeld.

Wie Middelburg inrijdt moet ook goed opletten, want op de kruising Schroeweg/Torenweg bij de McDonald's staat een actieve flitspaal. Die registreert niet alleen hardrijders, maar ook mensen die door rood rijden. De afgelopen vier maanden was het 204 keer raak. In totaal werden in Zeeland 541 mensen betrapt op rijden door een rood verkeerslicht.