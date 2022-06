De Delta Ride for the Roses heeft dit jaar in totaal 192.503 euro opgehaald voor het goede doel. Vandaag startte de derde dag van de wielertocht vanaf Terneuzen, waar honderden wielrenners vanaf de Markt vertrokken voor een rit van 80 of 120 kilometer.

Voor de start roemde commissaris van de Koning Han Polman de organisatie van de goede doelentocht. Hij riep de deelnemers op om veilig te fietsen en heel terug te keren. Profwielrenner Gert Jacobs stak de fietsers in Terneuzen een hart onder de riem. "Kom veilig terug." Zaterdag overleed een deelnemer in de Westerscheldetunnel door een onwelwording, waardoor de organisatie van de Delta Ride for the Rose alle festiviteiten die dag af te gelasten. De Kids Ride in Terneuzen ging zaterdagmiddag wel door, zij het in aangepaste vorm. Vanmiddag werd bekend dat er in totaal bijna twee ton was opgehaald voor de strijd tegen kanker. De kinderen reden samen 17.000 euro bij elkaar.