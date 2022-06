De rit van een 53-jarige dronken automobilist uit de gemeente Hulst eindigde in de nacht van zondag op maandag in de tuin van een woning in Vogelwaarde.

De bestuurder was onder invloed toen hij rond 0.30 uur vanuit de richting Hengstdijk/Kloosterzande bij de Rapenburg het dorp inreed. Daar raakte hij de macht over het stuur kwijt en kwam hij tot stilstand in de tuin van een woning.

Uit de blaastest bleek dat de man teveel had gedronken. Hij werd meegenomen naar het politiebureau in Hulst waar een meer specifieke analyse werd uitgevoerd. Daaruit bleek dat de man 3,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had (795 Ug/l). Het rijbewijs van de 53-jarige is ingevorderd en hij moet een verplichte cursus gaan volgen. Doet hij dit niet dan wordt zijn rijbewijs ongeldig verklaard.