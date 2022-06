Twee jaar moest Hulst wachten op de Hulster Dweildag, maar het noodgedwongen wachten door corona was de moeite meer dan waard. Tien bandjes maakten er zondag in het centrum van de 'meest Vlaamse stad van Nederland' een feestje van.

De Hulster Dweildag bood zondag voor iedere muzieksmaak wel wat. Van hoempapa-muziek tot cover van hedendaagse pop. Zeven podia waren in het centrum ingericht, van de Gentsestraat, tot aan de Grote Markt en de Steenstraat.

Twee jaar lang niet optreden voor publiek is niet voor herhaling vatbaar, vertelde Stefan de Vetter van de organiserende Sjores Ambras Band uit Hulst. "We hebben als band wel wat online gedaan, wat filmpjes gemaakt en wat thuissessies gedaan, maar dat haalt het natuurlijk niet bij spelen tijdens de dweildag."

De afgelopen jaren bestond de Hulster Dweildag uit een wedstrijd- en een leutklasse. Die verdeling was dit jaar bewust losgelaten. "Het kost tocht altijd wat moeite om na twee jaar pauze weer op te starten. Komt bij dat de sponsoring wat minder is, waardoor we ook geen prijzengeld konden betalen. Voor deze keer zijn we echt back to basics gegaan.. Volgend jaar gaan we misschien weer terug naar de oude formule. Veel bandjes zijn tijdens corona ter ziele gegaan. We moeten ook maar afwachten wat het publiek ervan vindt."

Aan belangstelling had de Hulster Dweildag overigens niet te klagen. In het centrum was het hutjemutje. De Vetter: "De Dweildag gaat uiteindelijk toch om de sfeer en de gezelligheid. Muziek verbindt mensen." Nadat Max Verstappen verrassend de Formule 1-wedstrijd in Azerbeidjan had gewonnen, werd het nog drukker in het Hulster centrum.