Vanaf de Zeelandhallen in Goes zijn honderden fietsers begonnen aan de Delta Ride for the Roses. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland schoot de deelnemers weg.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de goede doelentocht rijden de fietsers aan de 120 kilometer lange tocht vanaf de Bevelanden door de Westerscheldetunnel. De opbrengst van de Delta Ride for the Roses gaat naar de kankerbestrijding. De tocht kon twee jaar niet doorgaan vanwege Corona.

Voorzitter Henk Remijnsen sprak van een evenement met een lach en een traan. "Iedereen die meedoet kent wel iemand met kanker in de directe omgeving of in de familie en dan mag je best een traan laten maar tegelijkertijd vieren we het leven. Jullie weten waarvoor we fietsen."

Hannie Huisman uit Kruiningen fietst vandaag 50 kilometer voor iedereen die geconfronteerd werd of wordt met kanker. Ze kent de dodelijke ziekte maar al te goed. Hennie is vrijwilligster bij hospice Het Clarahofje in Goes, waar mensen in hun laatste levensfase worden verzorgd. Ze fietst vandaag speciaal voor hen.

De Ride for the Roses zal zondag ook nog in Zeeuws-Vlaanderen gefietst worden.