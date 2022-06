Martin de Kok, de directeur van Libéma Prof Cycling, keek na de rit Veere-Goes met voldoening terug op de twee Zeeuwse etappes van de ZLM Tour. "Zeeland heeft zich weer van z'n mooiste kant laten zien", zei de uit Lewedorp afkomstige organisator.

De woensdagse avondetappe in Kapelle was al een schot in de roos. In het centrum van het dorp stond het vol met wielerfans. Tal van bekende oud-renners, onder wie Jo de Roo, Kees Bal en Michael Boogerd, waren ook aanwezig. "Het was misschien allemaal wat krap in de straten van Kapelle, maar het was erg geslaagd", vond De Kok. "In Goes hadden we een heel andere aankomst, op een brede weg. Maar ook hier was veel publiek. En wat waren de beelden op televisie mooi…" Hij veerde even op toen het peloton precies zijn ouderlijk huis passeerde en genoot onder meer van de passages van de Stormvloedkering en de Zeelandbrug.

De ZLM Tour kon vanwege corona niet doorgaan in 2020 en 2021. "In dat laatste jaar was dat het vervelendst", gaf de organisator aan. "Toen hebben we nog heel lang alles voorbereid en waren we ingesteld op meerdere scenario's. Maar uiteindelijk konden we helemaal niks."

2023: weer twee Zeeuwse etappes

De editie van 2022, die deze dagen verder gaat in Noord-Brabant en Limburg, heeft Zeeland weer enthousiast gemaakt. Volgend jaar zijn er weer twee Zeeuwse etappes; dat is contractueel vastgelegd met de provincie. De Kok: "In Kapelle kreeg ik meteen al mooie reacties van gemeenten waar we dit jaar niet kwamen. Die zeiden: wij willen zoiets volgend jaar ook wel. Dat biedt al gelijk mogelijkheden."