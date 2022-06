Ruim 1786 kilo textiel haalden ze op. Daarmee wonnen de kinderen van groep 7/8 van De Linden in 's-Gravenpolder de eerste prijs in de Textiel Race 2022.

De klas is als grote winnaar uit de bus gekomen van de Textiel Race van de Bevelanden en Tholen. "In totaal is er door alle scholen ruim 17.000 kilo textiel ingezameld", vertelt Pepijn Rademakers van het organiserende Race Against Waste. "En dat is best veel. Want gemiddeld is het 14.000 kilo, hier op de Bevelanden en Tholen dus 17.000 kilo."

De Linden bracht overigens niet het meeste textiel bij elkaar. Rademakers: "Er was ook een school met bijna 4000 kilo, maar die hebben veel meer leerlingen. Dus dat wordt verrekend. En hier bij De Linden hebben ze ook nog eens veel textielreparaties gedaan. Daar krijgen ze ook punten voor."

Zo heeft de tienjarige Sam Kloosterman een dekbed gerepareerd. "Daar zat een gat in en dat hebben we hersteld. Daar slaap ik nu weer onder. Maar ik heb ook een onderbroek gerepareerd. Die had ik aan tijdens de voetbal toen ik een sliding maakte. Toen zat er opeens een gat in. Door die reparatie kan ik hem nu weer aan."

Fanatieke eindsprint

Dankzij een fanatieke eindsprint won De Linden het van 't Honk uit Kapelle. Die school stond lang bovenaan de ranglijst, maar werd in de laatste dagen voorbij gegaan door De Linden. "En De Schakel uit Oudelande is derde geworden", weet een trotse Borselse wethouder Kees Weststrate nog te melden.

De wethouder kwam speciaal naar De Linden om de eerste prijs uit te reiken aan de klas. Wat die prijs precies is? Een schoolreisje. Ze gaan met de hele klas naar de Uitvindfabriek in Breda! En dat was nog niet alles want de wethouder voor ieder leerling een dikke plak chocola en een fidget-spinner meegenomen.