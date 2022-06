De politie heeft donderdagavond na een melding over een vermoedelijke steekpartij in Vlissingen een gewonde man op straat aangetroffen. Drie mannen zijn aangehouden.

De politie kreeg rond 19.20 uur de melding dat er in de Beatrixlaan iemand zou zijn neergestoken. Ter plaatse hebben zij inderdaad een gewonde man aangetroffen. Het zou gaan om een bezorger van DHL. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het busje van DHL is, inclusief de pakketten die er nog inzaten, in beslag genomen door de politie. Verder heeft zij ook een andere auto die ter plaatse was in beslag genomen.

Het incident wordt nog onderzocht.