Zo'n dertienhonderd belangstellenden nemen volgende week zaterdag een kijkje bij de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen.

Zij hebben zich aangemeld voor de open dag (tijdens de Dag van de Bouw). Het megaproject trekt dagelijks bezoekers, die vanaf een uitkijktoren de bouw kunnen volgen. Tijdens de open dag krijgen bezoekers gelegenheid een kijkje achter de schermen te nemen. "De aanmeldingen lopen lekker. We hebben nog ruimte voor zo'n negenhonderd mensen'', zegt woordvoerder Debby van 't Westende van de Nieuwe Sluis. Aanmelden kan via de site van de Nieuwe Sluis.

Duidelijkheid over plof Middensluis

De open dag komt nog te vroeg om duidelijkheid te verschaffen hoe het nu verder moet met de sloop van de tweede damwand in de Middensluis. Van 't Westende verwacht daar niet lang na de open dag meer over te kunnen zeggen. De eerste damwand werd eind maart tot ontploffing gebracht met explosieven. De verwachting was dat dit geen hinder voor de omgeving zou opleveren, maar niets bleek minder waar. Half Terneuzen schudde op zijn grondvesten, met rond de 200 schademeldingen als gevolg. Onderzocht wordt hoe het zo kon misgaan en hoe de tweede wand nu moet worden gesloopt.