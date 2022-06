Een deelnemer aan de ZLM Tour is donderdagmiddag zwaargewond geraakt na een valpartij op de Pietweg bij Wolphaartsdijk.

De wielrenner kwam rond 15.45 uur door onbekende oorzaak ten val en belandde met zijn hoofd op de straat. De identiteit van de deelnemer is nog niet bekendgemaakt. Het leek erop dat de wielrenner niet in een peloton meereed, meldt HVZeeland. De begeleidersauto was in snel ter plaatse evenals het medisch team van de ZLM Tour. Zij hebben eerste hulp verleend. Gezien de ernst van het hoofdletsel bleek dat er meer medische zorg nodig was. Vervolgens is zowel de ambulance als de traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter werd gecanceld toen de medewerkers van de ambulance ter plaatse waren. Zij hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd.