Een 40-jarige man uit Middelburg is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval op de Oost-Westweg (N255) bij Kamperland. De automobilist botste op een betonwagen.

Een auto en een betonvrachtwagen botsten rond 7.25 uur frontaal op elkaar tussen De Banjaard en Kamperland. In eerste instantie werd ook een traumahelikopter opgeroepen maar deze is geannuleerd omdat de bestuurder van de auto al was overleden.

De weg was tot 14.47 uur afgesloten in verband met het onderzoek door verkeersongevallenanalisten.

De politie meldt dat de chauffeur van de vrachtwagen is opgevangen en wordt verhoord.